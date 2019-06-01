Международный день защиты детей празднуется в Динской (фото)

1 июня, в самый первый день лета, празднуется Международный день детей. С самого утра в Динской и в районе проводятся мероприятия, посвященные этому празднику.

На фонтанной площади состоялся концерт с участием детских ансамблей, вокальных групп и творческих коллективов. Работают аттракционы, маленькие дети с родителями стоят в очередях за мороженым. Несмотря на запреты и наставления медиков, многие ребята играют в фонтане, который сегодня особенно востребован у многих — на улице стоит сильная жара. Об этом говорят и некоторые родители — всё бы ничего, но пекло изводит. По этой причине у площади дежурит оперативная группа скорой помощи. Многие мамы говорят, что обязательно ещё раз выйдут на прогулку с детьми, но уже вечером, когда погода будет более щадящей. Тем не менее, в станице уже в обед было очень много гуляющих семей — на площади, в парке культуры и отдыха, Комсомольском парке и площади перед кинотеатром.