Межстаничное расписание автобусов по Динскому району

Межстаничное расписание автобусов по Динскому району

Межстаничное расписание автобусов по Динскому району

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10 часов назад Газета РВСДинской районМежстаничное расписание автобусовНовостиРасписание автобусовРасписание автобусов по Динскому району

Актуальное межстаничное расписание автобусов.


№ 212 «Динская – Первореченское»

Рабочие дни

Станица Динская:

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 15.30, 17.10, 19.00.

Село Первореченское:

6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 16.10, 17.55, 19.35 до МСО.

Суббота

Станица Динская:

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10, 19.00.

Село Первореченское:

6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55, 19.35 до МСО.

Воскресенье и праздничные дни

Станица Динская:

7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

Село Первореченское:

6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.

204 «Динская – Васюринская»

Рабочие дни

Станица Динская (автостанция):

5.50, 7.00, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 17.20.

Станица Васюринская:

6.50, 8.00, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 18.20.

Суббота

Станица Динская (автостанция):

6.50, 10.30, 12.30, 14.30.

Станица Васюринская:

7.30, 11.30, 13.30, 15.30.

Воскресенье и праздничные дни

Станица Динская (автостанция):

6.50, 10.30, 14.30.

Станица Васюринская:

7.30, 11.30, 15.30.

205 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Станица Динская:

8.40, 10.50, 12.40, 17.00 (ч/з поликлинику).

Станица Пластуновская:

6.55 ч/з поликлинику, 9.40, 12.00.

Поселок Украинский:

13.30, 17.50.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

208 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Станица Динская:

7.20, 10.00, 11.50, 14.40, 17.30.

Станица Пластуновская:

6.40.

Поселок Украинский:

7.55, 10.50, 13.00, 15.50, 18.10.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

205-А «Динская – Пластуновская»

Рабочие дни

Станица Динская:

8.20, 9.40, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10.

Станица Пластуновская:

7.30, 8.55, 10.10, 12.40, 14.00, 15.40.

Поселок Украинский:

7.15.

Выходные и праздничные дни

Станица Динская:

8.20, 9.40, 12.00, 13.30, 15.10, 16.10.

Станица Пластуновская:

7.30, 10.10, 13.00, 14.00, 15.40.

Поселок Украинский:

7.15, 8.55, 12.50.

227 «Динская – Пластуновская – Украинский»

Рабочие дни

Станица Динская:

8.50, 11.10, 13.30, 15.50, 18.10.

Поселок Украинский:

6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 17.00.

Выходные и праздничные дни

Станица Динская:

8.50, 11.10, 13.10, 15.50.

Поселок Украинский:

6.55, 9.50, 12.20, 14.30, 16.40.

206 «Динская – Агроном»

Рабочие дни

Динская ЦРБ:

8.15, 10.50, 13.10, 16.10.

Поселок Агроном:

7.00, 9.30, 12.10, 14.20, 17.40.

Суббота

Динская ЦРБ:

8.15, 10.50, 13.10.

Поселок Агроном:

7.00, 9.30, 12.10, 14.20.

В воскресенье и праздничные дни маршрут не выполняется.

222 «Динская  Воронцовская»

Рабочие дни

Станица Динская:

11.00.

Станица Воронцовская:

6.30, 12.30.

Поселок Найдорф:

7.05.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

207 «Динская  Найдорф»

Рабочие дни

Станица Динская:

6.50, 14.10.

Станица Воронцовская:

8.20.

Поселок Найдорф:

8.50, 15.40.

В выходные и праздничные дни маршрут не выполняется.

223 «Новотитаровская – Динская»

Маршрут идет по ул. Красной.

Рабочие дни

Станица Новотитаровская:

6.55, 7.25, 8.30, 9.00, 11.00, 11.50, 12.40, 14.10, 15.30, 16.45.

Хутор Карла Маркса:

7.00.

Станица Динская (поликлиника):

7.40, 8.10, 9.20, 10.00, 11.50, 12.40, 13.30, 15.00, 16.30, 17.30.

Выходные и праздничные дни

Станица Новотитаровская:

7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

Хутор Карла Маркса:

7.20.

Станица Динская (поликлиника):

8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.

210 «Динская – Красносельское»

Будни

Станица Динская (автостанция):

6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20.

Село Красносельское:

6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 16.40, 17.50.

Воскресенье и и праздничные дни

Станица Динская (автостанция):

6.10, 7.10, 8.30, 9.40, 10.40, 12.30, 13.30, 14.30.

Село Красносельское:

6.40, 7.40, 9.00, 10.10, 11.10, 13.00, 14.00, 15.00.

211 «Динская  Старомышастовская»

Будни

Станица Динская:

6.20, 7.40, 8.00, 9.30, 11.00, 11.50, 13.10, 14.10, 15.15, 16.30, 17.50.

Станица Старомышастовская:

7.00, 8.20, 8.45, 10.10, 11.50, 12.30, 13.50, 15.00, 15.50, 17.15, 18.30.

Суббота

Станица Динская:

6.20, 7.40, 9.30, 11.50, 13.10, 15.15, 17.50.

Станица Старомышастовская:

7.00, 8.20, 10.10, 12.30, 13.50, 15.50, 18.30.

Воскресенье

Станица Динская:

6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

Станица Старомышастовская:

7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.


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