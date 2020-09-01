Михаил Мишустин приехал в Краснодар

Председатель правительства Российской Федерации сегодня, 1 сентября, вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым посетили Кубанский государственный университет.

На базе образовательного учреждения планируется создание научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». Соответствующие документы университет готовит совместно с краем. Премьер-министр и губернатор края оценили проекты молодых ученых. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, им представили разработки в области химии – наномембраны, которые позволяют извлекать ценные компоненты из отходов – например, виноделия, и другие.

Они посетили и эколого-аналитический центр «Аналит», который объединяет несколько лабораторий. Председатель правительства высоко оценил хроматографический центр, где разрабатывают методы контроля качества моторных и турбинных масел, изучают лекарственное растительное сырье и биологически активные вещества.