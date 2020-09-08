Михаила Ефремова приговорили к реальному сроку

Сегодня, 8 сентября, прошло финальное заседание по делу актера Ефремова, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал его виновным. Михаил Ефремов приговорен к 8 годам лишения свободы и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Cуд взыскал с него 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова.

Актер взят под стражу в зале суда после оглашения обвинительного приговора.