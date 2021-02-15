День вывода советских войск из Афганистана

15 февраля исполнилось 32 года со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. В Динской на мемориале прошло памятное мероприятие, на котором почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

К Памятнику воинам-интернационалистам возложили цветы и венки.

«Мы всегда будем помнить о тех, кто, выполняя интернациональный долг, проявил мужество и доблесть, стойкость и самоотверженность и остался верным присяге. Знания и уникальный боевой опыт участников локальных военных конфликтов как никогда востребованы. Они участвуют в контртеррористических и миротворческих операциях, проводят военно-патриотическую работу со школьниками, допризывной молодежью. Слава воинам! Вечная память героям!», - написал глава Динского района Евгений Пергун на своих страницах в социальных сетях.