Митрополит Исидор и Протоиерей Иоанн просят на Радоницу быть дома

Из-за карантина на Кубани кладбища закрыты для посещения до конца апреля.

Под запретом находятся и массовые скопления людей. Как верующим в этих условиях поминать усопших, рассказал Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

«Дорогие братья и сестры, друзья, сердечно-вседушевно вас поздравляю с праздником Святой Пасхи Господней. Мы находимся в преддверии еще одного праздника – Радоницы, это день пасхального поминовения усопших. Призываю вас приходить в храм, будем молиться за наших дорогих усопших, будет божественная литургия во всех храмах нашей митрополии. Будут совершены панихиды, заупокойное моление. На всех вас, дорогие братья и сестры, призываю божье благословение. Христос Воскрес!» – молвил Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.

Богослужения пройдут на улице с соблюдением всех санитарных норм. Одновременно на территории церкви смогут находиться несколько человек.

Благочинный церквей Динского района Протоиерей Иоанн Лапко также обратился к жителям нашего района.

“Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе!

28 апреля, на девятый день Пасхи, мы празднуем Радоницу – День особого поминовения усопших.

Но мы не должны забывать, что на Кубани объявлен карантин и власти делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей.

По соображениям безопасности посещение кладбищ ограничено. Поэтому в Радоницу литии и панихиды священниками на кладбищах, расположенных в сельских поселениях Динского района, совершаться не будут.

Божественные литургии пройдут перед храмами во вторник, 28 апреля, в день Радоницы. Начало в 7 часов 30 минут. Примите все меры предосторожности – будьте в масках, соблюдайте дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

После Божественной литургии состоится полная панихида с включением пасхальных песнопений по усопшим. Ее совершат перед храмами Динского благочиния настоятели и штатные священники.

Церковь всегда возносила молитвы, как за живых, так и за мертвых. В домашних молитвах и вы также молитесь об упокоении своих родных и близких вам людей.

Сейчас Господь Бог послал нам испытание, чтобы мы переосмыслили свою жизнь, старались не грешить, помогали тем, кто нуждается.

Будем же милосердны, добры и снисходительны друг к другу! Берегите себя и других, будьте Богом хранимы!

Воистину Воскресе Христос!”