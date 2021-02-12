Младенец получил ожоги от кальяна в московском кафе

Произошло все ночью 11 февраля. 11-месячный мальчик и его 26-летняя мама находились в кафе. Там малыш получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенка доставили в медучреждение.

Прокуратура Москвы уже начала проверку инцидента. Как сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ведомства будут устанавливаться обстоятельства и причины произошедшего.

В телеграмм-каналах уже распространяются версии. Где-то пишут, что молодая мама стояла с сыном возле кальяна и малыш схватил чашу, уголь прилип к ладони, а ребенок прислонил его к шее. Есть также версия, что женщина столкнулась с сотрудником кафе, который нес кальян.