Многодетная мать нашлась и рассказала о причинах своего отсутствия

Сегодня, 7 октября, журналист “РВС” связалась с Сергеем, мужем пропавшей Натальи.

Он поблагодарил всех, кто помогал искать жену. Сказал, что с ней все хорошо, сейчас она находится дома с детьми.

О причине ухода сообщил коротко: усталость, нерешенные проблемы с бывшим мужем. Добавил, что “не выпытывал жену, отойдет, сама все расскажет”. Отметил, что они доверяют друг другу.

Сама Наталья тоже вышла на связь.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Поясняет, что очень устала морально от проблем, связанных с бывшим браком, и физически, так как дома содержит большое хозяйство. Все дни была у своей подруги в станице. Не с той, с которой ее видели накануне, с другой.

После первого дня отсутствия дома Наталье было страшно возвращаться домой, не знала, как объясниться с семьей. Но все обернулось неожиданно для нее. Муж, по ее словам, встретил спокойно, сейчас часто звонит, старается с ней разговаривать.

До этого и после супружеская пара не ругалась. Если бы она была уверена, что все так обернется, пришла после первого дня.

Дети все это время были с сестрой. Никто из родных не знал, где она.

Наталья узнала, что ее разыскивают, только утром 6 октября. Как отмечает многодетная мать, догадывалась, конечно, но не думала, что подключится столько людей.

Наталья жива, здорова, дети и муж счастливы вновь быть с мамой и женой, а это главное.