Многодетной семье нужна помощь для лечения ребенка

Многодетной семье нужна помощь для лечения ребенка

Многодетной семье нужна помощь для лечения ребенка

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13 часов назад БлаготворительностьМилосердиеПомощь детямПомощь ребенку на реабилитациюУ ребенка аутизм

В семье Владислава и Юлии Ильиных трое детей. Младшая – дочка Полина – инвалид. В три года девочке поставили диагноз "аутизм". Но мама верит, что это не приговор, что они могут справиться, что у ее девочки есть будущее.

- Полина родилась с асфиксией.  До года у нее был мышечный тонус, мы лечились у невролога. Дочка была очень спокойной, подолгу могла разглядывать свои руки и игрушки.

После года стали проявляться более серьезные признаки: она начала ходить, но на цыпочках, неуклюже. К нам с мужем не обращалась, в глаза не смотрела. Говорила набором слогов и сама себе.  Если мы ее хотели обнять, кричала.

Что мы только ни делали. Ездили по соседним станицам к неврологам, на лечение в Ростов, но улучшений не было. В три нам поставили диагноз "аутизм".

Полина стала раздражительной, много плакала, кричала, если кто-то нарушал ее личное пространство.

Сейчас Полине 8 лет. Мы прошли программу первого класса на домашнем обучении. С учебой сложно: она не умеет мыслить логически, говорит, не склоняя слова, пишет, читает и считает плохо. Но очень любит свою учительницу Ираиду Николаевну,  с удовольствием лепит из пластилина, рисует, играет на синтезаторе, придумывает и пытается записывать сказки, запоминает наизусть стихи и рассказы. Получается играть с трех-четырехлетними детьми. Сверстники же ее не понимают и боятся.

Недавно мы узнали о "Реацентре" в Самаре. Там нам дают надежду на улучшение состояния Полины.  Первый курс  продлится с 15 июля по 2 августа. Стоимость – 100 тысяч рублей.  Затем через три-четыре недели нас запишут на второй курс, а потом и на третий.  Сумма не заоблачная – 300 тысяч. Но у нас в семье работает только муж, без добрых отзывчивых людей нам не справиться.

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Ради будущего нашей дочери мы вынуждены просить помощи в сборе средств.

Деньги можно перечислить на карту Сбербанка 6390 0230 9052 2331 92

Любая сумма, посильная для вас, внесет свой вклад в выздоровление Полины.  

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