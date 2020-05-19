Многодетным разово выплатят по 2000 рублей на ребенка

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении порядка 540 миллионов рублей на выплаты единовременной материальной помощи многодетным семьям.

Дополнительную поддержку по 2000 рублей на каждого ребенка уже в мае получат семьи с тремя и более детьми. Помощь окажут многодетным родителям, которые на 1 апреля 2020 года получали ежегодную денежную выплату. В нашем регионе проживают 78,8 тысячи таких семей.

По данным пресс-службы краевой администрации, выплаты произведут автоматически. Никаких документов дополнительно подавать не придется. При необходимости сотрудник управления соцзащиты свяжется с получателем, чтобы уточнить способ перечисления единовременной выплаты.

Поддержку получат и семьи, в которых третий малыш появился на свет с 1 марта 2020 года и до отмены ограничительных мероприятий на территории Краснодарского края. В этом случае до 1 октября 2020 года за выплатой нужно обратиться через МФЦ или прийти в соцзащиту, когда учреждения будут работать в прежнем режиме.

Сотрудники управления социальной защиты населения Динского района обещали позже дать разъяснения.