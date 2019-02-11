Многоэтажка на Гоголя – будут ли балконы «висеть» над домами динчан?
Проблемное строительство, к сожалению, не редкость для Динского района. «РВС» уже не единожды писала об обманутых дольщиках, домах, которые возведены с нарушениями.
В этот раз к нам обратились люди, живущие по соседству со зданием, находящимся на улице Гоголя, 68.
По их словам, когда начиналось строительство многоквартирного дома, никто не объяснил, что это будет «огромная махина», к тому же никакой придомовой территории там нет.
«О каких детских площадках может идти речь?! Где жильцы будут ставить машины — у нас под забором?! Тут и так аварийных ситуаций много бывает, а с кучей авто на обочинах еще больше ДТП ожидать?» - негодуют жильцы улицы Гоголя.
Они обращались в различные инстанции: в администрацию поселения, района, к прокурору, к губернатору Краснодарского края.
«Мы, жители улиц Гоголя и Мира, обеспокоены тем, что продолжается строительство многоквартирного (4-этажного) дома на ул. Гоголя, 68.
Наше беспокойство вызвано тем, что после завершения строительства мы останемся без системы канализации, т. к. существующая заложена 59 лет назад и рассчитана на одноэтажную застройку поселка. Кроме того, будет нарушена система водо-, газо-, энергоснабжения.
По вопросу незаконного строительства многоэтажного дома жители поселка обращались неоднократно во все инстанции. Однако после некоторого затишья строительные работы начались вновь», - с такой коллективной жалобой обращаются динчане.
Как сообщается в ответе администрации на запрос «РВС» по поводу законности возведения этого объекта, на территории Динского района создана рабочая группа, целью которой является восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан вследствие неисполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов.
Проводятся встречи с обманутыми дольщиками, ведется работа по составлению реестров, рассматриваются вопросы увеличения земельных участков для размещения детских площадок, автомобильных и гостевых парковочных мест, подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, и многоквартирный жилой дом на улице Гоголя, 68 в станице Динской не является исключением.
Привлекаются представители ресурсоснабжающих организаций, где определяется, какие мероприятия необходимо предусмотреть для подключения МКД, чтобы не нарушать права и интересы тех или иных лиц.
Ведется поиск инвесторов для завершения строительства и подключения объектов к ресурсоснабжающим сетям.
Возведение многоквартирного жилого дома по адресу: ст. Динская, ул. Гоголя, 68 осуществлялось на основании разрешения на строительство от 23.12.2013 г. № Ru 23508302-577 трехэтажного многоквартирного дома.
Фактически на земельном участке в отступление от разрешения на строительство возведено трехэтажное здание с мансардным и цокольным этажами.
В рамках самоконтроля постановлением администрации муниципального образования Динской район от 13.05.2016 г. № 615 вышеуказанное разрешение отменено.
Также в запросе содержится подробное описание, каким образом можно подключить газоснабжение, электричество, водоснабжение и водоотведение, при этом не увеличивая нагрузку на уже имеющиеся сети.
«РВС» и дальше будет следить за сложившейся ситуацией: будут ли выкупаться соседние участки для создания парковки, деткой площадки или же ситуация так и останется не ясной и балконы многоэтажки будут нависать над частными домами людей?
Комментарии
А разве жильцы рядом строящегося дома не давали разрешение на строительство этого дома? Ведь оно наверно и нотариально заверенное. Или сейчас денег захотели срубить с, и без того, проблемного дома?
Если "привлекаются представители ресурсоснабжающих организаций", наверное, задачи подключения к электро-, газо - и прочим сетям можно решить все-таки. А что касается "нам не объяснили, какая будет махина" - никаких уточнений не было вообще? Проект не показан никому из соседей, ничего не видели и не знали? Просто застройщики сказали: "Мы тут многоквартирник построим, вы как?", а в ответ: "Ну ладно, хорошо, стройте"?
Разрешение от соседей быть должно, и сомневаюсь, что его нет.
Написано: выдано разрешение на строительство. Вообще, при выдаче разрешения, администрация обязана проверять возможность подключения к сетям ЖКХ. Интересно, почему данное разрешение отозвали? Решили, что этажей больше? Так вроде там три и крыша.
Застройщики явно в крыше и хотели сделать четвертый этаж, ну так тоже нельзя, конечно. Но вообще, раз давали разрешение на три этажа, не стоило его забирать, стоило запретить работы на четвертом. А то получается, что лучшее средство от мигрени — выпить йаду.
Да, кстати, крыша основательная. Похоже на то, что в будущем хотели повести реконструкцию и сделать мансарду. Но это же не запрещено. А так вообще класс: сначала разрешили: "стройте", потом, когда дом почти готов (не знаю, конечно, что там с внутренней отделкой, но окна есть): "все, не стройте". И, что дальше???
Я не думаю, что дом строили после того, как разрешение забрали.
Называется, мама, роди меня обратно.
Застройщики действовали незаконно, а теперь администрация продолжает беззаконие, пытаясь эту самоволку в непотребном виде в учить дольщикам
Обоснуйте пожалуйста, в чем незаконность? А то так, пустые слова.
Разрешение на строительство было на 3 этажа, а построили 5!!!! Ну и ещё куча нарушений СНиП и пр., что установлено судебными актами.