Мобильный центр здоровья будет работать в Динской

Мобильный центр здоровья будет работать в Динской
Фото: slavyansknakubani.bezformata.com

Мобильный центр здоровья будет работать в Динской

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50 минут назад Газета РВСДинской районЗдоровьеМедицинаМобильный центр здоровьяНовости

Как сообщает администрация ЦРБ, на территории Динской районной поликлиники 31 июля 2019 года будет работать мобильный центр здоровья ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» МЗ КК.

В комплекс услуг входит: измерение роста, веса, артериального давления, проведение экспресс-анализа общего холестерина и глюкозы крови, измерение внутриглазного давления, оценка функционального состояния сердца с помощью компютезированнной системы «Кардиовизор».

При себе обязательно иметь паспорт и полис ОМС.

Прием с 9.00 до 12.00.

Подробная информация по тел. 6-13-42.

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