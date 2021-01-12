Могут ли уволить за отказ от прививки против COVID-19?

Динчанка прислала информацию о том, что заведующая детским садом Динского района пригрозила своим сотрудникам увольнением, если они не сделают прививки от ковида.

«На работе нас руководитель поставил перед фактом, что в феврале будут прививать от ковида в обязательном порядке. Кто откажется, тех уволят. Имеют ли право? И куда обращаться? Если на работе узнают, что мы пожаловались, то и за это тоже могут уволить. Работаем в государственном учреждении. Весь персонал на ушах стоит. Все боятся и не знают, куда обращаться», – пишет женщина.

Насколько это правомерно, мы поинтересовались у начальника управления образования Марины Ежковой. «Заведующая детским садом такого сказать не может. Потому что каждая из них четко понимает рамки своего законного информирования сотрудников о своих действиях. Скорее всего, человек лукавит. Если нет, пусть обращается напрямую ко мне. Я сама лично буду разбираться с заведующей. Никто никого не уволит. Есть определенные рамки, связанные с увольнением сотрудников, особенно в нынешних условиях. Пусть звонит мне напрямую без всякой боязни, мы конкретно будем разговаривать», – убедила Марина Ежкова.

Телефон 8(86162)6-30-46.

Напоминаем, прививка против COVID-19 добровольная. Если руководители организаций заставляют вас вакцинироваться в обязательном порядке, ваше право отказаться и пожаловаться в вышестоящие инстанции.