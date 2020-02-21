Фото: doktor-a.com
Молодая мама: “В Васюринской один педиатр на всю станицу”
“Больной вопрос для жителей Васюринской: один педиатр на всю станицу, и та работает полдня. Детей лечить некому, и эта проблема уже не первый год”, – с такой проблемой обратилась в “РВС” молодая мама. Мы решили узнать у исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева, действительно ли эта проблема стоит так остро в поселении.
“В Васюринской участковой больнице работают 3 врача-педиатра. Всем детям, записанным на прием, медицинская помощь оказывается в день обращения. Вторник и четверг – день здорового ребенка, на осмотр приглашаются здоровые дети первого года жизни и более старших возрастов для проведения вакцинации”, – прокомментировал он.
Комментарии
Васюринцы:
-В станице всего один педиатр.
Чикишев:
-Нет, три.
Занавес.
Да, это помнится при Асланяне «РВС» ему задаст вопрос/проблему и как-то решалось что-то, и они признавали проблемы и гораздо серьезнее ситуации были, а тут человек вроде уже не первый месяц обязанности исполняет, а все печально. Комментирует как-то сухо, безучастно, не разбирается в проблемах а сразу - «недостоверно» и все. Удобно очень.
Чем-то новый ио главврача напоминает прежнего главу района, нет? Надеюсь, скандала-то такого не будет, а то совсем неудобно получится.