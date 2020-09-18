Молодая мама: "Я хочу предать огласке историю обращения к врачам”
Температура у малыша – это стресс для любой мамы. Зачастую лучшим вариантом становится обращение к медикам. Вероника (имя изменено) так и поступила. Но после встречи с врачами она решила предать огласке свою историю.
Моему сыну Артему (имя изменено) 9 месяцев. Ночью 4 сентября ему стало плохо, поднялась очень высокая температура. Мы вызвали скорую, ему сделали укол, но он не помог. Через три часа мы вызвали скорую повторно и нас увезли в инфекционное отделение. Нас приняла врач, у которой заканчивалась смена (она была уже на ходу с сумкой), то есть особо разбираться с нами не захотела. Не взяли никаких анализов, ничего. Только сделали укол и отправили домой.
По утверждениям Вероники, они приехали на госпитализацию и сразу сказали врачу: если он сочтет нужным оставить их в отделении, то они согласны.
«Ребенок же был в плохом состоянии. Приехали домой, ему не становилось лучше. Мы поехали в детскую поликлинику, там нас приняла врач, но тоже ничего конкретного не посоветовала, а сказала, если будет еще хуже, то приезжать завтра. Куда же хуже?! Ребенку 9 месяцев, у него температура под 40! И ничем не сбивается. В общем, мы уехали опять домой», – продолжает Вероника.
На следующий день, 5 сентября, они повторно приехали к врачу.
«Артему было уже совсем плохо и она выписала нам направление на госпитализацию. Ему требовалась немедленная помощь, по дороге в больницу он терял сознание, было сильное обезвоживание организма. Приехали в инфекционное отделение, нас осмотрел доктор и отправил в палату ждать медсестру, чтобы поставить капельницу. С момента поступления прошло уже полтора часа! Нам до сих пор ничего не сделали, аргументируя тем, что пациентов много, а персонала мало. Еще раз повторю, что обезвоживание ребенка до года – очень опасное состояние, вызывающее летальный исход.
Кое-как дозвались медсестру, нас пригласили в процедурный кабинет. Медсестра, только что пришедшая с улицы (от нее был ужасный запах сигарет, я как человек некурящий чувствую это очень хорошо), не вымыла даже руки! Она приступила к установке катетера, не надев перчатки! На мою просьбу их надеть она ответила очень недовольно, что не сможет в них работать. Как?! Как такое возможно?! Медсестра в процедурном кабинете инфекционного отделения в разгар пандемии отказывается надевать перчатки?! Установить катетер не получилось, в итоге нам пришлось идти в реанимацию, чтобы его поставить.
Динская ЦРБ расположена на большой территории и отдельно стоящими зданиями. Ребенка в тяжелом состоянии пришлось нести на руках из одного здания в другое. В итоге я позвонила заместителю главного врача по детству и родовспоможению Галине Васильевне Мадгазиной. После моего звонка ей (она, кстати, очень приветливо и вежливо со мной поговорила) персонал вроде зашевелился. Но на следующий день на смену заступили другие сотрудники и бардак продолжился. Медсестры не подходят к пациентам. Мой ребенок лежал под капельницей и я не могла никого дозваться. Мне пришлось в одной руке с ним, а в другой со штативом от капельницы идти в коридор и звать кого-нибудь, чтобы отключить капельницу, в итоге я дошла до кабинета врача.
В отделении грязно. Больные с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным коронавирусом находятся в общем приемнике. 8 сентября мы оттуда выписались с небольшими улучшениями, потому что там находиться просто невозможно! Это какое-то издевательство над больными людьми. Я хочу предать огласке то безобразие, которое там происходит», – подытожила молодая мама.
Мы обратились к главному врачу Динской ЦРБ Сергею Чикишеву, чтобы он прокомментировал историю обратившейся. Он рассказал, что 4 сентября в 3.25 был вызов бригады скорой помощи по поводу повышения температуры у ребенка. Малыш зарегистрирован в Краснодаре, медпомощь получает в городе в прикрепленной поликлинике.
В базе данных прикрепленного населения Динского района данного ребенка нет. Во время заболевания он находился в гостях у бабушки в Динской. Ребенок был осмотрен, оказана медицинская помощь, учитывая возраст (9 месяцев), предложена консультация врача-педиатра в инфекционном отделении, но мама написала письменный отказ. Даны рекомендации.
По словам Сергея Чикишева, повторный вызов скорой помощи по причине повышения температуры у ребенка был 4 сентября в 6.00. Малыша доставили в приемный покой инфекционного отделения. Ребенка осмотрел врач-педиатр, учитывая состояние (ребенок был активный, температура снизилась), даны рекомендации по поводу амбулаторного лечения. В этот же день в 17.00 ребенка осмотрел врач-педиатр в детской поликлинике.
«Учитывая сохраняющееся повышение температуры, предложена госпитализация, но мама отказалась. Даны рекомендации, в том числе общий анализ крови. 5 сентября в 12.55 ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение. Назначено лечение. С момента поступления ребенка до начала внутривенного введения прошло не более 40 минут, так как ребенку вначале проведено медицинское вмешательство (постановка флексуры), требующее время, а также время было потрачено на подготовку инфузионной терапии», – пояснил Сергей Чикишев.
Что же касается укомплектованности инфекционного отделения врачебным, средним
медицинским и младшим персоналом, главврач заверил: отделение укомплектовано на 100 %.
На жалобы матери на поведение медсестры Сергей Чикишев отметил, что изложенные в истории факты не подтвердились.
Мы задали вопрос и о чистоте инфекционного отдела.
«В отделении проводится влажная уборка 2 раза в сутки. При необходимости проводится дезинфекция», – коротко ответил главный врач.
Исходя из рассказа Вероники, мы спросили у Сергея Чикишева: действительно ли пациенты с подозрением и уже утвержденным диагнозом могут находиться в общем приемном отделении?
«В приемном покое инфекционного отделения имеются два санпропускника – отдельно для приема детского населения и отдельно для приема взрослого населения. Лица с особо опасными заболеваниями госпитализируются через отдельный вход в инфекционное отделение», – подытожил главный врач.
Комментарии
Ну совершенно не удивляет то, что описывает мама ребенка, я не сомневаюсь что так и было, к сожалению нынешним врачам (в большинстве своем) пациент не интересен. Никто не разбирается в причинах болезни, лечат только симптомы. Понятно что нагрузка большая, много больных, но каждый человек это чья то жизнь и каждого нужно ЛЕЧИТЬ!
В отделение заходит кто хочет,ключ лежит на подоконнике. Больные все вперемешку в общем коридоре. Медсестры без перчаток. Все что написал врач- враньё! В отделении не хватает сотрудников,они об этом сами говорят пациентам