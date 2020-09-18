Молодая мама:

По утверждениям Вероники, они приехали на госпитализацию и сразу сказали врачу: если он сочтет нужным оставить их в отделении, то они согласны.

«Ребенок же был в плохом состоянии. Приехали домой, ему не становилось лучше. Мы поехали в детскую поликлинику, там нас приняла врач, но тоже ничего конкретного не посоветовала, а сказала, если будет еще хуже, то приезжать завтра. Куда же хуже?! Ребенку 9 месяцев, у него температура под 40! И ничем не сбивается. В общем, мы уехали опять домой», – продолжает Вероника.

На следующий день, 5 сентября, они повторно приехали к врачу.

«Артему было уже совсем плохо и она выписала нам направление на госпитализацию. Ему требовалась немедленная помощь, по дороге в больницу он терял сознание, было сильное обезвоживание организма. Приехали в инфекционное отделение, нас осмотрел доктор и отправил в палату ждать медсестру, чтобы поставить капельницу. С момента поступления прошло уже полтора часа! Нам до сих пор ничего не сделали, аргументируя тем, что пациентов много, а персонала мало. Еще раз повторю, что обезвоживание ребенка до года – очень опасное состояние, вызывающее летальный исход.

Кое-как дозвались медсестру, нас пригласили в процедурный кабинет. Медсестра, только что пришедшая с улицы (от нее был ужасный запах сигарет, я как человек некурящий чувствую это очень хорошо), не вымыла даже руки! Она приступила к установке катетера, не надев перчатки! На мою просьбу их надеть она ответила очень недовольно, что не сможет в них работать. Как?! Как такое возможно?! Медсестра в процедурном кабинете инфекционного отделения в разгар пандемии отказывается надевать перчатки?! Установить катетер не получилось, в итоге нам пришлось идти в реанимацию, чтобы его поставить.

Динская ЦРБ расположена на большой территории и отдельно стоящими зданиями. Ребенка в тяжелом состоянии пришлось нести на руках из одного здания в другое. В итоге я позвонила заместителю главного врача по детству и родовспоможению Галине Васильевне Мадгазиной. После моего звонка ей (она, кстати, очень приветливо и вежливо со мной поговорила) персонал вроде зашевелился. Но на следующий день на смену заступили другие сотрудники и бардак продолжился. Медсестры не подходят к пациентам. Мой ребенок лежал под капельницей и я не могла никого дозваться. Мне пришлось в одной руке с ним, а в другой со штативом от капельницы идти в коридор и звать кого-нибудь, чтобы отключить капельницу, в итоге я дошла до кабинета врача.

В отделении грязно. Больные с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным коронавирусом находятся в общем приемнике. 8 сентября мы оттуда выписались с небольшими улучшениями, потому что там находиться просто невозможно! Это какое-то издевательство над больными людьми. Я хочу предать огласке то безобразие, которое там происходит», – подытожила молодая мама.

Мы обратились к главному врачу Динской ЦРБ Сергею Чикишеву, чтобы он прокомментировал историю обратившейся. Он рассказал, что 4 сентября в 3.25 был вызов бригады скорой помощи по поводу повышения температуры у ребенка. Малыш зарегистрирован в Краснодаре, медпомощь получает в городе в прикрепленной поликлинике.