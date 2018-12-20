Молодежь Динского района приняла участие в конкурсе «Доброволец года – 2018»

Молодежь Динского района приняла участие в конкурсе «Доброволец года – 2018»
Вадим Чуб. Фото из соцсети.

Молодежь Динского района приняла участие в конкурсе «Доброволец года – 2018»

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6 дней назад Динская молодежьДоброволец годаКраевой конкурсМолодежь Динского районаНовости

18 декабря в столице Кубани состоялась церемония награждения активных и талантливых представителей молодежи за победы и призовые места в краевых конкурсах.

Ежегодно Министерство образования, науки и молодежной политики совместно с Центром молодежных инициатив проводят краевой конкурс «Доброволец года – 2018», цель конкурса – развитие волонтерства. Представители Динского района были удостоены наград в двух номинациях.

Вадим Чуб занял первое место в номинации «Спортивное волонтерство и пропаганда здорового образа жизни». Егор Шустов стал третьим в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17».

Егор Шустов. Фото из соцсети.


Комментарии

Гость
Гость 6 дней назад

(цель конкурса – развитие волонтерства. ) - развитие бесплатной рабочей силы.
А где те "волонтеры", которых недавно отправляли на помощь в затопленные населенные пункты?

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