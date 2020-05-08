Молодежь района по-разному выражает благодарность ветеранам
Из-за распространения коронавирусной инфекции торжественные празднования в честь Дня Победы пришлось перенести.
Несмотря на это, задолго до 9 мая в редакцию “РВС” жители Динского района стали присылать истории о героях Великой Отечественной войны, видеоролики со стихотворениями, монологами, фотозарисовками на военную тематику.
Почитают память ветеранов и отдавших жизнь за победу по-разному.
Например, 5-летняя Виктория Борозенная из Васюринской подготовила фотозарисовку “Детям войны посвящается”. С помощью снимков девочка передала атмосферу тех страшных лет и показала жизнь самых маленьких людей, у которых не было счастливого детства.
Арина Луговых, ученица 1 класса БОУ СОШ 20 п. Агроном, посвятила стихотворение ветеранам и рассказала о своем прапрадедушке Иване Петровиче Глоба, который служил в артиллерийском полку в годы войны,был ранен и встретил победу в госпитале.
Постановку “Монолог с прадедушкой” показала Алена Петрова из Пластуновской. В своем видеоролике она выразила благодарность ветеранам за то, что “не щадя своей жизни, отстояли Родину и не дали ее на растерзание фашистам”.
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