Молодежь района по-разному выражает благодарность ветеранам

Из-за распространения коронавирусной инфекции торжественные празднования в честь Дня Победы пришлось перенести.

Несмотря на это, задолго до 9 мая в редакцию “РВС” жители Динского района стали присылать истории о героях Великой Отечественной войны, видеоролики со стихотворениями, монологами, фотозарисовками на военную тематику.

Почитают память ветеранов и отдавших жизнь за победу по-разному.

Например, 5-летняя Виктория Борозенная из Васюринской подготовила фотозарисовку “Детям войны посвящается”. С помощью снимков девочка передала атмосферу тех страшных лет и показала жизнь самых маленьких людей, у которых не было счастливого детства.