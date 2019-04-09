Молодежь взяла шефство над мусором в Динском районе

Мусорная тема – одна из самых больных для Динского района. Но есть лучики света в этом темном царстве: люди, не просто ответственно подходящие к утилизации сами, но еще и убирающие мусор на общих территориях на общественных началах.

Андрей Березниченко – 16-летний житель станицы Старомышастовской. Живет в станице уже год – переехал с бабушкой из Норильска. Обычный подросток с вполне обычными интересами, учится в Динском техникуме. Но что его отличает от сверстников – активная гражданская позиция. Проявилось это качество на фоне его впечатлений от замусоренности станицы.

– Место у реки – одно из наших любимых. Там красиво, можно летом отдыхать. Но сколько мусора!

Андрей понял, что привести берег реки в чистое состояние – это уже его задача. И вместе с другом Михаилом Котельниковым принялся за дело. Вышли на субботник: собрали мусор в пакеты, посадили саженцы ивы. Навели порядок. Помочь с вывозом мусора обещали в местной администрации.

– Там еще много работы, – рассказывает Андрей. – Останавливаться мы не собираемся.

Подростки были бы рады помощи других станичников. Но пока желания никто не выразил.

После публикации этой истории в соцсетях «РВС» нам написали молодые люди из Динской. Они убирают мусор вдоль берега реки в районе железнодорожного моста. Рассказывать о себе парни не стали. «Мы молча делаем свое дело, это наша личная позиция. Но как же неприятно, когда приходишь через несколько дней на место, где ты недавно убрал весь мусор, а там снова набросано. После такого сомневаешься, есть ли смысл что-либо делать, если никто не помогает и не поддерживает. Все-таки чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. У нас красивейшая природа, и здорово, что у людей есть возможность отдыхать там. Но неужели нельзя за собой убирать?»

Публикация этой истории в соцсетях «РВС» вызвала массу комментариев жителей. «Молодцы парни! Есть на кого равняться молодежи!», «Молодцы, теперь верится, что есть настоящие мужчины, на которых можно положиться!» Многие из читателей сами захотели выйти на субботник. Потому что, глядя на такой пример, хочется и самим не отставать, не правда ли?