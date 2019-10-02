Мошеннические схемы в районе. Как не попасть в лапы преступников?

На территории Динского района в последнее время участились случаи мошенничества. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.

Журналист «РВС» пообщалась с заместителем начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району Федором Тимченко, чтобы узнать, какие виды мошенничества наиболее распространенные и как защитить себя от тех, кто пытается обманом получить ваши деньги.





«Мошенничество бывает дистанционным (этот вид сейчас наиболее популярный) — когда злоумышленник, не вступая в прямой контакт с потерпевшим, путем обмана, заставляют совершать те или иные действия, дабы потом воспользоваться его имуществом или деньгами и контактным», - рассказал Федор Тимченко.

Среди дистанционного, можно выделить следующие типы мошенничества:

Телефонное

«Ваш сын/дочь/ближайший родственник попал в беду» Он задержан при нарушении ПДД/ попал в ДТП, в котором виновен (чаще всего говорят, что со смертельным исходом)/арестован за хранение наркотиков и подобное. Так пугают потерпевшего, звоня с незнакомого номера. Затем мошенники дают постороннему человеку сказать «Мама/папа, я в беде» (и люди уверены, что это говорят их родные, как ни парадоксально). При этом, злоумышленники требуют не отключать телефон и постоянно ведут беседу. Это нужно для того, чтобы человек не смог связаться с родственником. Так люди, говоря, доходят до ближайших банкоматов и переводят преступникам деньги. С начала года на территории Динского района более 80 раз данным способом обманули граждан на крупные суммы денег. Прямо во время разговора с журналистом, заместителю начальника полиции Отдела МВД России по Динскому району поступил доклад от оперативного дежурного с информацией о том, в данный момент в полицию обратился житель станицы Новотитаровской, у которого по схеме «ваш сын попал в беду» «выманили» 100 тысяч рублей. На место происшествия была незамедлительно отправлена следственно-оперативная группа. «Сотрудники банка» Мошенники звонят людям и представляются сотрудниками службы безопасности какого-то крупного банка и сообщают, что «ваша карта заблокирована ввиду кибератаки на нее. Для того, чтобы разблокировать, необходимо (далее варианты могут разниться): а) подойти к банкомату и совершить какие-то действия; б) зайти в мобильный банк и провести какую-то операцию». В это время они не дают положить трубку. Если человек сделает все, что говорят ему злоумышленники, то он подключит их к мобильному банку. После этого мошенники снимут средства со всех его карт этого банка. При этом люди сами говорят данные сообщений от банка, номера своих карт, код на обороте (который вообще никому сообщать нельзя). Сейчас даже банк пишет в сообщениях, что никому нельзя говорить коды из смс, но люди, по-прежнему, остаются доверчивыми.

«Липовые объявления на сайтах»

На популярных торговых площадках, где можно приобрести различные товары, мошенничество также стало очень распространенным.

Например, если вещь, которая вам приглянулась, стоит несоизмеримо дешевле, нежели подобные у других продавцов, то в 90% случаев, это объявление «липовое». Вас попросят перевести деньги за товар на карту, ведь «мне уже позвонило много людей, но я продам вам». Ни в коем случае не делайте этого, иначе вы их никак не вернете.

Недавно на такую «удочку» попался житель Динского района. Он заказал с Москвы щенка редкой дорогостоящей породы. Попросили за него всего 5 тысяч рублей, хотя аналогичные собаки стоят в несколько раз дороже. Мужчина, обрадовавшись, сразу же перевел деньги на телефон злоумышленнику. Только потом он понял, что попал на мошенников, ведь сама стоимость доставки из Москвы обойдется значительно дороже. После этого динчанин обратился в полицию.

Контактное мошенничество

Злоумышленники под любым предлогом хотят попасть в дом к «жертве» - проверить счетчики, предложить какой-то товар, медицинское оборудование и подобное.

После того, как они заходят в жилище, начинают манипулировать хозяевами. Чаще всего это рассчитано на пенсионеров, которых легче обмануть. Мошенники производят аферу с купюрами, либо же дают сдачу фальшивыми деньгами.

В итоге, негодяи выманивают «гробовые деньги» у пожилых людей.

Другой вид мошенничества распространен в торговле. Это, так называемый, «залом денег».

В магазине (на рынке), выбрав 5-6 наименований товара, злоумышленник при расчете, когда продавец подсчитывает сумму покупки, начинает отвлекать его внимание, мол, «а сколько это стоит?», «нет, дорого, я не возьму», «а почему такая цена?»... При этом он держит в руках 5 тысяч (зачастую), потом быстро их убирает и просит сдачу — «я вам деньги уже отдал». И уходит со сдачей, товаром и деньгами. Или же «заламывает» купюру так, что кажется, что их две. Этот метод работает при крупных суммах.

Как не стать жертвой мошенников?

Никогда сотрудники правоохранительных органов не будут звонить и требовать взятку для увода от ответственности человека. При поступлении такого звонка от «полицейского», незамедлительно нужно, даже если вы услышали «голос своего родственника», просящего помощи, задать пару наводящий вопросов, которые помогут распознать мошенников. Например, «сколько лет моему задержанному сыну/дочери?», «Какого цвета у него/нее волосы, глаза?». У «родственника» можно спросить: «в какой школе ты учился?». В целом, необходимо задать вопрос, ответ на который будут знать только близкие. После этого достаточно положить трубку, не взирая на слова, что нельзя этого делать, а затем позвонить родственнику. Банковские работники имеют право только пригласить в отделение, чтобы провести необходимые манипуляции с картой. Во всех остальных случаях это — мошенники. С ними не стоит продолжать разговор. Никогда не пускайте чужих людей в дом без предъявления удостоверения и предписания на проверку каких-либо приборов. Если они представляются сотрудниками ресурсоснабжающих организаций, то можно набрать рабочий телефон данной службы и уточнить, действительно ли запланированы работы и находится ли в штате этот человек. Также можно сфотографировать его удостоверение на мобильный телефон. Если чужой человек уже зашел в дом, то ни при каких обстоятельствах не оставляйте его одного. Сотрудникам торговли следует быть внимательными и всегда пересчитывать деньги до того, как отпускаете товар.

«С начала года на территории Динского района возбуждено более 160 уголовных дел по факту мошенничества. Злоумышленники становятся все хитрее, преступных схем — все больше. Сейчас гражданам просто необходимо быть бдительными. Если вы попали в какую-то из ситуаций описанных выше, лучше сразу скажите, что позвоните в полицию. Такая мера отпугнет мошенников», - подытожил Федор Тимченко.

Номера телефонов дежурной части:

8 (86162) 6-15-94, 8 (999) 437-98-29 (круглосуточно);

02/102 (полиция).