Мошенники предлагают подключиться к энергосетям

Краснодарские электрические сети предупреждают: пользуясь известностью компании «Кубаньэнерго», мошенники предлагают в короткие сроки и при определенных вложениях организовать посреднические услуги, обещая успешное прохождение любой закупочной процедуры с последующим заключением договоров.

Энергетики обращают внимание, что данные процедуры проводятся только в строгом соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Еще один вид мошеннических действий связан с оказанием посреднических услуг по технологическому присоединению к электросетям «Россети Кубань».

Мошенники предлагают ускорить данный процесс, упростить порядок подачи документов. «Кубаньэнерго» настоятельно рекомендует не соглашаться на сомнительные коммерческие предложения от организаций, предлагающих посреднические услуги по подключению к электросетям. Результатом может стать лишь серьезный материальный ущерб. Благодаря упрощению процедуры технологического присоединения и сокращению сроков подключений потребитель самостоятельно может подать заявку и оформить необходимые документы, в том числе в режиме онлайн.

Остерегайтесь предложений частных лиц и сомнительных организаций, предлагающих посреднические услуги по обеспечению сотрудничества с компанией «Россети Кубань» («Кубаньэнерго»).

Напрямую обращайтесь в «Кубаньэнерго», а по вопросам технологического присоединения — в любой из центров обслуживания потребителей компании по месту жительства или консультируйтесь у специалистов компании. Избегайте сотрудничества с потенциальными мошенниками.

Если вам стало известно о подобной противоправной деятельности, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 (800) 100-15-52.