Мошенницы из первореченского детсада должны вернуть 3,4 млн

Факт мошенничества в детском саду села Первореченского вскрылся в прошлом году.

В ходе проведенной проверки установлено, что Ольга Р., которая была заведующей детским садом № 50 несколько лет назад, совместно с завхозом Анной Ш. издали и подписали приказы о приёме на работу в указанное учреждение 12 человек.

Женщины внесли в официальные документы сведения о якобы фактически отработанном «сотрудниками» рабочем времени за различные периоды с 2011 по 2015 год.

Как сообщает старший помощник прокурора Динского района Ислам Кунов, незаконные действия заведующей и завхоза привели к тому, что «рабочим», которые фактически не выполняли трудовые обязанности в вышеуказанный период, начислялась заработная плата и производились отчисления на обязательное пенсионное страхование.

«В целях возмещения причиненного вреда прокурор Динского района обратился в суд с соответствующим исковым заявлением на сумму 3,4 млн рублей. Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме», - сообщил Ислам Кунов.

Теперь женщинам необходимо будет вернуть государству всю сумму, которая была израсходована мошенническим путем.

Кроме того, Ольга Р. получила 3 года условно и 100 тысяч рублей штрафа, Анна Ш. - 2 года условно и 100 тысяч рублей штрафа.