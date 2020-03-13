Можно ли лечиться по полису ОМС в частных клиниках Динского района?

С таким вопросом в “РВС” обратилась местная жительница. Мы его переадресовали исполняющему обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергею Чикишеву.

Он, сославшись на законодательство*, сообщил, что частным медицинским центрам разрешено принимать участие в программе обязательного медицинского страхования и оказывать медицинский услуги застрахованным гражданам.

“Необходимо отметить, что это их право, а не обязанность”, - подчеркнул исполняющий обязанности главного врача.

Информация о том, включена ли коммерческая поликлиника, которую пациент выбрал, в реестр медицинских организаций, работающих по программе ОМС, размещена на сайте Территориального фонда ОМС Краснодарского края (http://kubanoms.ru/uchr_oms). Если у пациента нет доступа к Интернету, информацию можно получить у страховщиков, выдававших полис, или непосредственно в самой клинике.

*Закон РФ от 29.11.2010 года №326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”.