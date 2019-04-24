Можно ли устанавливать индивидуальное отопление в квартире?

В редакцию «РВС» обратилась жительница многоквартирного дома. В доме центральное отопление. Несколько жильцов (угловые квартиры с первого по последний этаж) планируют оборудовать индивидуальное отопление. Женщина обеспокоена, что такие действия негативно отразятся на жильцах остальных квартир.

Начальник МУП «Динская компания «ТЕПЛО» против этого. По его мнению, либо переходит весь дом, либо никто. Он не отрицает, что если жильцы получат техусловия, проект, они смогут установить индивидуальное отопление. При этом потери, которые несет дом, будут оплачивать только те, кто остался на центральном отоплении. Например, граница балансовой принадлежности — стена подвала, соответственно, подвал общий, но расходы будут нести не все жильцы. Также руководитель «Динская компания «ТЕПЛО» привел в пример дом в Динской, где несколько квартир перешли на индивидуальное отопление. В результате в отопительный сезон центральное отопление в этом здании не могли запустить в течение двух дней.

Еще одной причиной руководитель считает то, что после отопительного сезона люди могут обратно подключить батареи центрального отопления и не уведомить об этом компанию.

Директор филиала 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рустам Кушу пояснил, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально, в соответствии с действующим законодательством.

За разъяснениями по данному вопросу «РВС» обратилась к юристу Николаю Петрову.

Как неоднократно указывал Конституционный суд РФ, норма части 15 статьи 14 ФЗ "О теплоснабжении" направлена на обеспечение надежности и безопасности системы теплоснабжения многоквартирных жилых домов. К ее нарушению может приводить использование некоторых видов индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Данная норма носит отсылочный характер и устанавливает запрет на использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии только в том случае, если они включены в перечень, определенный пунктом 44 правил подключения к системам теплоснабжения. Эти правила утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307. Случаи, определенные схемой теплоснабжения, являются исключительными и учитываются тогда, когда к рассматриваемой ситуации не подлежит применению общее правило, предусмотренное пунктом 15 статьи 14 закона № 190-ФЗ.

Если предполагаемый к установлению в квартире в многоквартирном жилом доме отопительный прибор не подпадает под перечень запрещенных к использованию, возможность его установки в квартире соответствует представленной проектной документации, техническим условиям, строительным нормам и правилам, нормам противопожарной безопасности, не нарушает права и законные интересы граждан, не создает угрозу их жизни и здоровью, то такой прибор может быть установлен независимо от наличия индивидуального (автономного) отопления в других квартирах этого дома.

При этом надо иметь в виду следующее. Переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии является переустройством жилого помещения. Порядок установлен главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации. Для проведения переустройства его собственник должен обратиться в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения помещения непосредственно либо через многофункциональный центр.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании принимается органом, осуществляющим согласование, на основании документов, определенных ЖК РФ. В составе таких документов предоставляется подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства.





Поскольку система отопления представляет единую систему, состоящую из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии и другого оборудования, расположенного на этих сетях, соответственно, проект должен быть разработан на реконструкцию системы отопления многоквартирного дома. Также должен быть разработан проект и на реконструкцию системы электроснабжения (газоснабжения) многоквартирного дома, если в качестве источника индивидуального отопления планируется использовать электрическое (газовое) оборудование.

В соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением правительства РФ от 13.08.2006 №491, в состав общего имущества включается внутридомовая система отопления.

Таким образом, принятие подобного решения без согласия всех собственников жилых помещений в многоквартирном доме является нарушением их законных интересов и прав.

Если собственниками жилых помещений в доме будет принято такое решение, вряд ли энергоснабжающей организации уместно будет говорить о несправедливости.

Разработка проекта должна вестись на основании технических условий. После проведения реконструкции подключение объекта должно быть обеспечено в соответствии с постановлением правительства РФ от 16 апреля 2012 № 307 "О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ".

По мнению чиновников Минстроя России, отсоединение тепловых сетей от централизованной системы отопления и переход на индивидуальное теплоснабжение хотя бы одной квартиры влечет за собой снижение температуры в примыкающих помещениях. А также влечет нарушение гидравлического режима во внутридомовой системе теплоснабжения и, как следствие, теплового баланса всего жилого здания. Минстрой России в письме от 15.10.2014 №22588-ОД/04 высказал позицию, что целесообразно такой переход осуществлять не отдельно взятого жилого помещения, а в целом многоквартирного дома. Однако данная рекомендация не имеет обязательной силы.

По этой причине вопрос целесообразности перехода всего дома или нескольких квартир на индивидуальное теплоснабжение должен обсуждаться на общем собрании всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Более того, при переустройстве жилого помещения путем установки индивидуальных источников отопления у теплоснабжающей организации снижаются нагрузка и потери. Но при этом она продолжает получать доход за оказанную услугу в размере стоимости ресурса, необходимого для обогрева квартиры, не поставляя собственно сам ресурс. Если тепловая компания возражает против перехода на индивидуальные источники отопления в ситуации, когда такое решение принято в отношении части квартир в МКД, ей следует документально подтвердить, что такой переход приведет к изменению гидравлического и теплового режимов, к разбалансировке всей системы дома.