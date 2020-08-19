МРЭО ГИБДД на Госуслугах. Преимущества

Решить дела, связанные с ГИБДД МВД России, можно через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

В Госавтоинспекции Динского района рассказали о преимуществах у людей, которые зарегистрированы на ЕПГУ:

Сокращенный срок предоставления услуг. Прием заявителей осуществляется в удобное время, без ожидания в очереди.

Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно. Не нужно обращаться в орган, предоставляющий государственную услугу.

Снижаются коррупционные риски.

Повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним.

2. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

- Получение водительского удостоверения;

- Замена водительского удостоверения;

- Получение международного водительского удостоверения.

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:

1. Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.

2. Выбрать необходимую услугу.

3. Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения, желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте оказания услуги.

4. По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.

5. В случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами документов и получить услугу.

В случае, если заявитель обращается, чтобы зарегистрировать транспортное средство без замены ранее присвоенных государственных знаков, то уплата пошлины уменьшается на две тысячи рублей.