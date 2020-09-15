Мультфильм "Ну, погоди!" этой зимой выйдет в новом формате
“Ну, погоди!” выйдет в новом формате. Вот несколько фактов об обновленном мультфильме:
- Голосом Волка станет Гарик Харламов.
- Первая серия выйдет уже зимой.
- Новый мультфильм - не продолжение классики. Это современное прочтение истории противостояния Волка и Зайца с сохранением «традиционного бездиалогового жанра».
- Заяц и Волк переехали в 3D.
- Появятся новые персонажи, среди них барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.
- Планируется выпустить 52 серии.
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