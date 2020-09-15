Мультфильм "Ну, погоди!" этой зимой выйдет в новом формате

Мультфильм

Мультфильм "Ну, погоди!" этой зимой выйдет в новом формате

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7 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаСоюзмультфильм

“Ну, погоди!” выйдет в новом формате. Вот несколько фактов об обновленном мультфильме:

  • Голосом Волка станет Гарик Харламов.
  • Первая серия выйдет уже зимой.
  • Новый мультфильм - не продолжение классики. Это современное прочтение истории противостояния Волка и Зайца с сохранением «традиционного бездиалогового жанра».
  • Заяц и Волк переехали в 3D.
  • Появятся новые персонажи, среди них барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля.
  • Планируется выпустить 52 серии.

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