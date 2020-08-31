Мусор и собаки стали проблемой для жителей Старомышастовской

Как рассказала женщина, проживающая по улице Северной у них и у их соседей не забирали мусор несколько раз.

“Машина подъехала, развернулась и проехала дальше, так и не забрав мусор. В течение ночи весь этот оставшийся мусор растрепали бродячие собаки. По поводу собак в прошлом году писали и жаловались, приняли резолюцию, но изменений никаких нет”, - рассказывает она.

Женщина объясняет, что их и соседские дворы расположены так, что мусороуборочной машине легче просто повернуть и не забирать мусор, чем подъезжать к ним, а из-за этого страдают жильцы. По ее словам, они звонили, жаловались, но, к сожалению, ожидаемого результата это не приносило.

“Мы живем на окраине, сюда часто вывозят собак. Одна из них родила щенков, те подросли, и сейчас, действительно страшно за детей. Еще и мусор не забирают, и собаки тут как тут, сразу же лезут к мешкам. Недавно кинулись на внучку. Она кричала сильно, испугалась, залезла на забор и сидела долго. Приходится выходить, дежурить, чтобы собаки снова детей не покусали”, - в отчаянии говорит женщина.

Позже женщина сообщила, что мусор все-таки начали забирать, она надеется, что отныне не придется жаловаться и все будет происходить вовремя.

По поводу животных, в администрации Старомышастовского поселения сообщили, что для осуществления отлова бродячих собак на территории сельского поселения выделено 100 тысяч рублей.