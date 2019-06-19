Мусорная сага: в Динской поднялся вопрос установки баков у дома

В редакцию "РВС" обратились жители станицы Динской с наболевшим мусорным вопросом. На сей раз камнем преткновения динчан и администрации стали баки на пересечении улиц Луначарского и Чапаева. Из-за строительства многоквартирного дома и облагораживания близлежащей территории баки с привычного для всех места убрали прямо под забор одного из жилых домов. Это возмутило жителей по ряду причин: нарушаются санитарные нормы и создается помеха движению транспорта. В своем коллективном письме на имя главы Динского района Евгения Пергуна динчане пишут о невозможности установки на Луначарского мусорных баков: «Улица Луначарского очень узкая. Тротуара нет. Дорога разбита большегрузами. Двум автомобилям разъехаться нельзя... Если ещё и установят мусорные контейнеры, то людям совсем плохо будет».

К тому же, как стало известно жителям, на этом месте хотят сделать постоянную площадку для мусорных контейнеров, что и стало последней каплей для них. Чем это грозило бы? Еще до начала стройки многоквартирного дома в баки, которые стояли на месте строительства много лет, выкидывали мусор жители не только улицы Луначарского, но и многих соседних улиц, что способствовало появлению свалок. Обстоятельства изменились, но не привычки жителей — после переноса баков выкидывать мусор никто не перестал. Кому захотелось бы жить со свалкой под боком, куда тащат всё, что можно только представить, от обычных мусорных пакетов до трупов животных и старой мебели?

С просьбой перенести баки в другое место жители коллективно обращались в различные инстанции. После написания коллективного письма на имя главы Динского района их обращение было направлено в администрацию сельского поселения. В результате специальная комиссия из представителей администрации прибыла на место и встретилась с местными жителями. Сначала рассматривался вопрос о переносе баков обратно на улицу Чапаева, немного дальше от многоквартирного дома. Однако это оказалось невозможным ввиду нарушения норм — над баками на очень низком уровне проходят высоковольтные провода, что может способствовать возгоранию при неосторожном обращении.

На место прибыл глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, который поговорил с местными жителями и предложил компромисс — временно перенести баки на улицу Кирпичную, где уже находится контейнерная площадка. Для удобства эту площадку планируется расширить. После завершения благоустройства территории вокруг многоквартирного дома этот вопрос может быть снова рассмотрен, и уже по итогу будет решаться, куда поставить многострадальные баки. Такой исход устроил жителей улицы, и вопрос был исчерпан.

"РВС" узнала у заместителя руководителя мусороуборочной компании в Динском районе Константина Юрьевича Семернина о нормах установки мусорных баков.