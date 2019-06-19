Мусорная сага: в Динской поднялся вопрос установки баков у дома
В редакцию "РВС" обратились жители станицы Динской с наболевшим мусорным вопросом. На сей раз камнем преткновения динчан и администрации стали баки на пересечении улиц Луначарского и Чапаева. Из-за строительства многоквартирного дома и облагораживания близлежащей территории баки с привычного для всех места убрали прямо под забор одного из жилых домов. Это возмутило жителей по ряду причин: нарушаются санитарные нормы и создается помеха движению транспорта. В своем коллективном письме на имя главы Динского района Евгения Пергуна динчане пишут о невозможности установки на Луначарского мусорных баков: «Улица Луначарского очень узкая. Тротуара нет. Дорога разбита большегрузами. Двум автомобилям разъехаться нельзя... Если ещё и установят мусорные контейнеры, то людям совсем плохо будет».
К тому же, как стало известно жителям, на этом месте хотят сделать постоянную площадку для мусорных контейнеров, что и стало последней каплей для них. Чем это грозило бы? Еще до начала стройки многоквартирного дома в баки, которые стояли на месте строительства много лет, выкидывали мусор жители не только улицы Луначарского, но и многих соседних улиц, что способствовало появлению свалок. Обстоятельства изменились, но не привычки жителей — после переноса баков выкидывать мусор никто не перестал. Кому захотелось бы жить со свалкой под боком, куда тащат всё, что можно только представить, от обычных мусорных пакетов до трупов животных и старой мебели?
С просьбой перенести баки в другое место жители коллективно обращались в различные инстанции. После написания коллективного письма на имя главы Динского района их обращение было направлено в администрацию сельского поселения. В результате специальная комиссия из представителей администрации прибыла на место и встретилась с местными жителями. Сначала рассматривался вопрос о переносе баков обратно на улицу Чапаева, немного дальше от многоквартирного дома. Однако это оказалось невозможным ввиду нарушения норм — над баками на очень низком уровне проходят высоковольтные провода, что может способствовать возгоранию при неосторожном обращении.
На место прибыл глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов, который поговорил с местными жителями и предложил компромисс — временно перенести баки на улицу Кирпичную, где уже находится контейнерная площадка. Для удобства эту площадку планируется расширить. После завершения благоустройства территории вокруг многоквартирного дома этот вопрос может быть снова рассмотрен, и уже по итогу будет решаться, куда поставить многострадальные баки. Такой исход устроил жителей улицы, и вопрос был исчерпан.
"РВС" узнала у заместителя руководителя мусороуборочной компании в Динском районе Константина Юрьевича Семернина о нормах установки мусорных баков.
Все нормы прописаны в законодательстве, в постановлении губернатора от 20 января 2017 года № 48. Площадки устанавливаются в соответствии с СанПиНом — от детских площадок не менее 100 метров, от окон жилых домов — 20 метров, но при стесненных условиях по решению комиссии это расстояние может быть сокращено до 8-10 метров. Мусороуборочная компания на сегодняшний день занимается исключительно вывозом коммунальных отходов. С 1 января 2019 года вопросы об установке и содержании контейнерных площадок возложены на администрацию. Если эта земля муниципальная, этим занимается администрация. Если это земля какой-нибудь управляющей компании или юридического лица, то, соответственно, должен собственник за это отвечать. На контейнерной площадке по закону должно находиться не менее пяти баков, но у нас есть такие площадки, где контейнеров побольше. Они отделены отсеком под крупногабаритный мусор — это допускается. В начале нашей работы на территории Динской у нас стояла задача — понять, хватает ли контейнеров людям. В случае нехватки мы за свой счет производили доставку дополнительных баков — в Динскую доставили порядка 130 штук. И сейчас занимаемся мониторингом ситуации и, где происходит перенакопление мусора, туда дополнительно поставляем баки. Однако хочу заметить, что зачастую люди не понимают, для чего нужны контейнеры, и бросают всё подряд: ветки, строительные отходы. Эти контейнеры не предусмотрены под размещение подобного рода мусора, отсюда и идет перенакопление отходов.
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