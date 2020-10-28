Мужчина в Динской незаконно ловил рыбу

Недавно в редакцию "РВС" прислали видео, как мужчина вылавливает сетью рыбу из реки Кочеты в Динской. Автор ролика считает, что это незаконно. Мы направили видео в Азово-Кубанский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и просили разъяснить, насколько данные действия являются правомерными со стороны мужчины, рыбачившего таким образом.

В ведомстве провели контрольно-надзорные мероприятия на реке в районе улицы Заречной. В результате обнаружили и изъяли лесковые сети длиной 100 метров, которые запрещены для любительского рыболовства.

"По данному факту государственным инспектором 26 октября вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица", – прокомментировали в Азово-Кубанском отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

Наталья Бережная