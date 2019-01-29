Мужчинам, достигшим 60-ти, и женщинам, достигшим 55 лет, сохранили льготы

Как сообщили в Управлении социальной защиты населения в Динском районе, 25 сентября 2018 года принят Закон Краснодарского края №3848-КЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края в части сохранения льгот и социальных гарантий лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)».

В соответствии с названным законом ветераны труда, ветераны военной службы, имеющие удостоверение установленного образца, жертвы политических репрессий – справку о реабилитации либо о признании пострадавшим от политических репрессий, с 1 января 2019 года по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), независимо от факта назначения пенсии по линии органов Пенсионного фонда Российской Федерации, имеют право на:

- ежемесячную денежную выплату;

- компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также, согласно Закону Краснодарского края от 25 сентября 2018 года № 3848-КЗ, граждане, достигшие возраста 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины, не являющиеся инвалидами, с 1 января 2019 года имеют право на основании медицинского заключения на льготное обеспечение протезами, ортопедическими корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами.

Льгота предоставляется в форме выплаты 50-процентной денежной компенсации за приобретенные за наличный расчет протезы, ортопедические корригирующие изделия и слуховые аппараты, но не более 50 процентов стоимости аналогичных изделий, предоставляемых инвалидам Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной защиты населения в Динском районе по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55 (тел.: 6-16-39, 6-16-40, 6-50-68, 6-58-97).