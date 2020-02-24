Мужчине грозит 8 лет тюрьмы за пьяную драку

Вечером 22 декабря 2019 года в селе Красносельском по улице Мира произошла драка. Хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим гостем, который также был нетрезв. Конфликт возник на почве неприязненных отношений.

Все это переросло в обоюдную драку. Хозяин квартиры, осознавая последствия своих действий, намеренно ударил его не менее трех раз коленом в грудь.

В итоге медики констатировали у пострадавшего телесные повреждения в виде закрытой травмы грудной клетки. У него переломаны несколько ребер, двусторонний посттравматический пневмоторакс, ссадины, обширные кровоподтеки.

"Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы", - объяснил журналисту "РВС" заместитель прокурора Динского района Николай Рафиков.