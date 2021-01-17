Мужчине стало плохо в магазине, разыскиваются его родные

Мужчине стало плохо в магазине, разыскиваются его родные

Мужчине стало плохо в магазине, разыскиваются его родные

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2 часа назад Газета РВСДачи ТрудДинской районНовости Динского районаРазыскиваются родные

Сегодня, 17 января, около 10-11 часов утра, в Динской в дачном товариществе "Труд"в магазин "Солнечный" зашёл пожилой мужчина. 

По его позе и поведению было понятно, что ему стало плохо. Дедушке сразу же вызвали скорую. 

Ни адреса, ни имени и фамилии мужчина не смог назвать. 

Продиктовал номер телефона, но он оказался недоступен. 

Прибывшие медики забрали дедушку в больницу. 

Очевидцы попросили опубликовать нас эту информацию, чтобы найти родных пострадавшего.

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