Мужчине стало плохо в магазине, разыскиваются его родные

Сегодня, 17 января, около 10-11 часов утра, в Динской в дачном товариществе "Труд"в магазин "Солнечный" зашёл пожилой мужчина.

По его позе и поведению было понятно, что ему стало плохо. Дедушке сразу же вызвали скорую.

Ни адреса, ни имени и фамилии мужчина не смог назвать.

Продиктовал номер телефона, но он оказался недоступен.

Прибывшие медики забрали дедушку в больницу.

Очевидцы попросили опубликовать нас эту информацию, чтобы найти родных пострадавшего.