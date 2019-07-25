На автостанции начались ремонтные работы (видео)

Сегодня, 25 июля 2019 года, на привокзальной площади возле автостанции уже начались ремонтные работы.

Сейчас подготавливается площадка под зеленую зону (1 метр от дороги) и тротуар (2 метра). Последний будет отделан плиткой.

Эти работы выполняет Динское сельское поселение.

Также на привокзальной площади уже стоит спецтехника НАО «ДСУ-1». Они приступят к ремонту выбоин в ближайшее время как только позволит погода.

Напомним, резонансная тема о возможном ремонте автостанции получила большой отклик у динчан, о чем уже писала «РВС».

Много лет местные жители жалуются на это аварийное здание, которое является «лицом станицы», ведь сюда съезжаются автобусы с разных концов района и Краснодара.

«РВС» следит за ходом выполнения работ и будет держать своих читателей в курсе событий.