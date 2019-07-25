На автостанции начались ремонтные работы (видео)

На автостанции начались ремонтные работы (видео)

На автостанции начались ремонтные работы (видео)

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3 часа назад Газета РВСДинскаяДинская автостанцияДинской районНовостиРемонт автостанцииРемонт автостанциив Динской

Сегодня, 25 июля 2019 года, на привокзальной площади возле автостанции уже начались ремонтные работы.

Сейчас подготавливается площадка под зеленую зону (1 метр от дороги) и тротуар (2 метра). Последний будет отделан плиткой.

Эти работы выполняет Динское сельское поселение.

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Также на привокзальной площади уже стоит спецтехника НАО «ДСУ-1». Они приступят к ремонту выбоин в ближайшее время как только позволит погода.

Напомним, резонансная тема о возможном ремонте автостанции получила большой отклик у динчан, о чем уже писала «РВС».

Много лет местные жители жалуются на это аварийное здание, которое является «лицом станицы», ведь сюда съезжаются автобусы с разных концов района и Краснодара.

«РВС» следит за ходом выполнения работ и будет держать своих читателей в курсе событий.

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