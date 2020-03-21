На дачах в Динской сгорел дом. Людям нужна помощь

Вечером 20 марта около 18.40 случился пожар на улице Абрикосовой, 96 в ДСНТ "Труд".

По словам соседей пострадавших, взорвался газовый баллон на кухне. Дом сильно выгорел. Осталась лишь одна комната из четырех.

Тушили пожар три расчета. Очевидцы происходящего рассказали, что пожарные приехали быстро, оставались до последнего, контролировали, чтобы пожар не возобновился. Скорая также сработала оперативно.

В доме живут Сергей и Елена Павловы с дочерью. Мужчина сейчас находится в больнице, он получил ожоги.

"Пострадавшие сейчас примут любую помощь. У них сгорело попросту все. Не откажутся ни от продуктов, одежды, предметов быта... Нужна помощь на восстановление дома и денежная помощь", - рассказала соседка пострадавших.

Эту ночь отец семейства провел в больнице, ребенка забрал к себе дедушка, а маму - соседка.

Люди приносят вещи, помогает кто чем может.

Сейчас соседи разбирают то, что осталось после пожара, чтобы найти хоть что-то уцелевшее и передать семье.

Если вы хотите помочь, то можете связаться с квартальной по улице Еленой: 8 (918) 38-56-569.

Денежные средства желающие могут перевести на карту старшей дочери: 4276 3000 3049 9530 - Наталья Алексеевна М.