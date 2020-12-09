На границе двух районов найдены человеческие останки

На границе двух районов найдены человеческие останки
Фото: ki-news.ru

На границе двух районов найдены человеческие останки

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6 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаСледственный отдел по Динскому району

На границе Красноармейского и Динского районов в конце ноября найдены человеческие останки.

«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводятся доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение»,  сообщили в следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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