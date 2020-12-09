На границе двух районов найдены человеческие останки

На границе Красноармейского и Динского районов в конце ноября найдены человеческие останки.



«По данному факту территориальным следственным отделом СКР по краю проводятся доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю.