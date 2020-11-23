На каких улицах Динской сделали освещение, на каких в планах

Три месяца назад мы делали публикацию по теме уличного освещения в ст. Динской. Тогда глава поселения Виталий Литвинов сказал, что на согласовании в ПАО «Кубаньэнерго» находятся проекты по подключению трех улиц - Железнодорожной, Краснодарской и Садовой. Работы в данном направлении продолжатся до конца года.

2020 год подходит к концу и мы уточнили, на каком этапе находится процесс подключения. Виталий Литвинов ответил, что по улице Железнодорожной от домовладения №252 до домовладения №260 до конца текущего года работы закончат. По двум остальным улицам получены технические условия на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. А сами работы запланированы в 2021 году.

Еще глава отметил те улицы, на которых уже провели уличное освещение. Во втором полугодии 2020 года администрация Динского сельского поселения выполнила работы по обустройству уличного освещения по ул. Чапаева от ул. Кирова до ул. Станичной и от ул. Калинина до ул. Революционной; по пер. Украинский; по ул. Дружбы от ул. Пластуновской до ул. Береговой; по ул. Береговой от ул. Железнодорожной до ул. Первомайской; по ул. Береговой от дома № 106 до дома № 140; по ул. Ленина от ул. Красной до ул. Октябрьской в ст-це Динской.

Также от жителей улицы Коммунальной поступали жалобы на то, что она не освещается в темное время суток.

«Неисправности по уличному освещению по ул. Коммунальной в ст-це Динской устранены подрядной организацией МУП «Динская компания «Тепло», уличное освещение по улице Коммунальной в рабочем состоянии», - дополнил Виталий Литвинов.



