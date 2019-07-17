На каком этапе находится строительство детсада в Новотитаровской?

На каком этапе находится строительство детсада в Новотитаровской?
Фото: instagram.com

На каком этапе находится строительство детсада в Новотитаровской?

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46 минут назад Газета РВСДетский сад в НовотитаровскойДинской районНовостиСтроительство детского сада

Продолжается возведение детского сада на 200 мест в станице Новотитаровской.

Как сообщает глава администрации Динского района Евгений Пергун в личном аккаунте в социальных сетях, уже ведутся работы по устройству плиты перекрытия, отделка цокольной части здания, монтаж инженерных сетей.

Также строители приступили к устройству теневых навесов для будущих прогулок детворы. Кроме того, на объекте появился забор.

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