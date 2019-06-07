На хуторе Карла Маркса появился офис врача общей практики

На хуторе Карла Маркса появился офис врача общей практики

На хуторе Карла Маркса появился офис врача общей практики

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5 часов назад ВОПДинская ЦРБДинской районЕвгений ПергунНовости Динского районаНовотитаровскаяОфис врача общей практикиСергей КошманХутор Карла МарксаЭдуард Асланян

Сегодня, 7 июня, представители районной и поселенческой администраций, руководство ЦРБ и местные жители собрались, чтобы посмотреть новое здание врачебной амбулатории на хуторе Карла Маркса Новотитаровского поселения.

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Это довольно значимое событие для 1500 населения, ведь до этого здесь работал лишь фельдшерско-акушерский пункт. Теперь же в новом здании просторные светлые кабинеты для врачебного приема, прививочный и процедурный кабинеты, дневной стационар, а также все необходимое оборудование.

На строительство и оборудование врачебной амбулатории из краевого бюджета было выделено 11 млн 954 тыс. 700 рублей.

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Главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян рассказал, как будет вестись прием. Так, врач-педиатр и врач-терапевт будут принимать ежедневно, раз в неделю – акушер-гинеколог, два раза в месяц по графику – узкие специалисты (невролог, офтальмолог, хирург, отоларинголог).

«В наших планах обучить врача-терапевта узи-диагностики, надеемся, к концу года здесь будет проводиться и это обследование. Акушер-гинеколог уже владеет этой методикой. Наша задача – сделать все для того, чтобы жителям практически не нужно было ездить в Новотитаровскую, а врачи постараются обеспечить необходимый объем оказания медицинской помощи», – подчеркнул главный врач.

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Глава Динского района Евгений Пергун отметил, что по сути жители получили не просто офис врача общей практики, а мини-поликлинику.

«У жителей появится возможность попасть практически к любому врачу на месте. Здесь будет порядка 12 специалистов разной направленности, которые будут осуществлять прием пациентов. Тем более имеется новое необходимое оборудование. Наша задача – не сбавлять темп и создавать подобные проекты во всех населенImage title

Кроме того, журналисту «РВС» Евгений Пергун рассказал, что сейчас выделяется земельный участок и приступают к проектным работам, а в ближайшее время будет заключен контракт на проектирование подобного офиса врача общей практики в Мичуринском поселении, в поселке Агроном. И на этом останавливаться никто не собирается.

Глава Новотитаровского поселения Сергей Кошман также поделился с «РВС» своими впечатлениями: «Для меня как для жителя поселения и для главы очень приятно, что хуторы начинают приобретать фактически статус станицы. Здесь 1500 жителей, вода, газ есть, в этом году будет дорога, построят спортзал, начнут делать летнюю многофункциональную площадку. Мини-поликлиника, конечно, радует, но все же пусть люди не болеют!»

Местные жители поблагодарили чиновников за такой подарок, в свою очередь, главы администраций и медики пожелали им крепкого здоровья.

Пенсионерка Людмила Еременская призналась, что это событие огромного масштаба

Таиса Свиридонова и Людмила Еременская


«Мы даже мечтать о таком не могли. Я живу в 3 километрах от остановки. Представьте, сначала до маршрутки дойти, потом в Новотитаровскую ехать и обратно. Так предварительно еще звонить надо, есть талоны – нет, ожидать, а здесь все рядом, так удобно, мы очень благодарны», – с восторгом рассказывает женщина.

Таиса Свиридонова поддерживает слова подруги. «Представьте, на дневном стационаре в Новотитаровской прокапаешься, а потом едешь в маршрутке обратно домой, и от остановки идти сколько, а здесь будет небольшой дневной стационар! Мы посмотрели все кабинеты, очень комфортно и хорошо. Да и молодым удобно детишек на прививки водить или к педиатру, спасибо за такую поликлинику!» – подытожила она.

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