На кладбище в Динской неизвестные воруют столы и оградки

В редакцию «РВС» обратился мужчина. Он рассказал, что 14 сентября его отец отправился на кладбище в Динской, чтобы убрать территорию, где находятся могилы родных. На следующий день, 15 сентября, он приехал снова, чтобы закончить уборку и обнаружил, что мраморный стол, который стоял на месте, украли. Кто это сделал, подозрений нет.

Журналист «РВС» обратилась в администрацию кладбища. Там пояснили, что это не единичный случай. Столы и ограды воруют часто. Кто именно к этому причастен, неизвестно. Но у них есть подозрения, что это делают люди, которые занимаются установкой памятников и ограждений. Камера наблюдения есть только на магазине ритуальных услуг, по ней выявить воров невозможно, так как все выезжают на автомобилях.

«Каждую машину не остановишь, не откроешь, не посмотришь. У нас таких полномочий нет просто. Возможно, это происходит и после рабочего дня», - объяснили в администрации кладбища.

В планах у руководства всех установщиков поставить на более жесткий контроль. Еще одной причиной, по их версии, являются возможные личные конфликты у тех, у кого что-либо украли.