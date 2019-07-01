На кого пойти учиться в Динском районе?

На кого пойти учиться в Динском районе?

На кого пойти учиться в Динском районе?

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8 часов назад Вступительная кампанияГазета РВСДинской механико-технологический техникумДинской районДинской теникумНовостиСтуденты

Вот и отгремели выпускные в школах. Сейчас молодые люди стоят перед серьезным выбором — будущей профессии.

В нашем районе всего одно заведение, где получают среднее профессиональное образование, — Динской механико-технологический техникум.

В этом году за счет средств бюджета по очной форме можно поступить на одну из следующих профессий:

  • мастер общестроительных работ (50 человек);

  • мастер отделочных строительных работ (25 человек);

  • сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (25 человек);

  • автомеханик (25 человек);

  • машинист крана (крановщик) (50 человек).

Данная программа подготовки квалифицированных рабочих служащих предполагает период обучения 2 года 10 месяцев.

Также в техникуме можно получить образование по программе подготовки специалистов среднего звена:

  • техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

  • технология продукции общественного питания;

  • строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

  • сварочное производство.

Срок обучения по данным специальностям — 3 года 10 месяцев.


Для того чтобы поступить в техникум, абитуриентам необходимы следующие документы:

  1. Заявление.

  2. Документ об образовании.

  3. Паспорт или свидетельство о рождении (копия).

Приемная комиссия работает в будние дни с 8.00 до 15.00.

Телефон 8 (86162) 6-39-50.


Зачисление в техникум проводится без вступительных экзаменов по конкурсу аттестатов.

Обучающиеся имеют стипендию, бесплатное питание и отсрочку от службы в армии.


Начало занятий 1 сентября 2019 года.

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