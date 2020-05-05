На Красной в Динской продолжилась реконструкция

На Красной в Динской продолжилась реконструкция
Фотографии: администрация Динского сельского поселения.

На Красной в Динской продолжилась реконструкция

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4 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районЗамена асфальтного покрытия на КраснойНовостиНовости Динского районаРеконструкция Красной в ДинскойРеконструкция улицы Красной

Сейчас подрядная организация ДСУ-1 приступила к ремонту асфальтобетонного покрытия.

В данный момент укладывают асфальт на съездах с улицы Красной (в том числе на пересекающих улицах).

Также фрезами срезается старый асфальт с проезжей части.

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Затем начнут выравнивать и устраивать нижние слои покрытия. Как сообщил журналисту «РВС» представитель подрядчика, эти работы займут примерно месяц.

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Следующим этапом станет нанесение верхнего покрытия. На него понадобится около полутора месяцев.

Заменят асфальт по всей длине улицы Красной.

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Перекрытие движения транспорта будет осуществляться поквартально.

Сейчас работы ведутся на участке Гоголя – Линейная.

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