На Кубани ограничат движение личного автотранспорта

Эти дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса связаны с введением карантина в регионе, о котором уже писала «РВС».

На совещании в Краснодаре губернатор отметил, что на Кубани необходимо ограничить движение легкового и грузового транспорта. Но регион будет закрыт не полностью.

«Мы подготовим формулировку по ограничению движения личного автотранспорта, кроме грузового, который нужен для жизнеобеспечения населения. Также сделаем исключение для автомобилей сотрудников, обязанных быть на рабочем месте», – объяснил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, возглавивший краевой оперативный штаб.

Глава Краснодарского края сделал акцент на том, что транзитный транспорт должен следовать в объезд населенных пунктов.

Как сообщил замначальника ГУ МВД России по краю Сергей Воложинов, на постах при въезде в регион с водителями большегрузов, следующих транзитом, будет проводиться разъяснительная работа.