На Кубани погибло более 52 тыс. га урожая

Из-за засухи и заморозков на Кубани погибло более 52,8 тыс. га сельскохозяйственных культур. Об этом в своем официальном аккаунте сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Общая площадь сева (яровые и озимые) – 3,4 млн. га.

Пострадало - 850 тыс. га, из них 816,4 тыс. га – озимые.

Погибло:

Сахарная свекла – 22,3 тыс. га;

Озимые зерновые – 22,2 тыс. га (1,4 % всех посевов);

Озимый рапс – 3,8 тыс. га (9,8 % всех посевов);

Другие сельскохозяйственные культуры – 4,5 тыс. га.

От заморозков пострадали и сады на площади 19,1 тыс. га (4,7 тыс. га – косточковых, 14,4 тыс. га – семечковых).

"Учитывая все прогнозы, рекорда в этом году не будет, но задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны Краснодарский край выполнит. Будет меньше пшеницы, но благодаря нашим учёным почти 50 процентов ее урожая мы получим высокого третьего класса. Также, по мнению специалистов, если сейчас дать подкормку и выполнить все рекомендации, мы можем собрать пусть не рекордный, но не самый плохой урожай подсолнечника и риса", – поснил губернатор.