На Кубани продолжаются морозы местами до -25 градусов

Зима пока нас не отпускает. И сегодня, и завтра периодически ожидаются сильные для Кубани морозы, вплоть до -25 градусов.⠀

21 января в регионе прогнозируют переменную облачность и небольшой снег. Ветер юго-восточный и юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью термометр покажет -10…-15 градусов, в восточной половине края до -20…-25. Днем будет -1…-6 градусов, в восточной части региона до -13, в южной половине края от -3 до +2.

22 января на Кубани будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный и юго-западный, 5-10 м/с, местами на Азовском побережье до 13 м/с.

Температура воздуха ночью составит -4…-9 градусов, в восточной половине региона до -14. Днем ожидается +1…+6 градусов.