На Кубани рассмотрят возможность открытия детских здравниц с 1 июня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе общения с предпринимателями региона отметил, что в условиях стабильной эпидемиологической обстановки организации смогут принимать кубанских детей.

По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с Роспотребнадзором. Планируется обсудить каким требованиям должны отвечать санатории, чтобы была возможность направить туда детей из края.

Кроме того, как передает выступление губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края, сейчас важно на федеральном уровне обсудить возможности расширения отдыха детей в межсезонье. Вариантом может стать увеличение количества социальных путевок. Это позволит оздоровить ребят, которые не смогут приехать в наш край из других регионов летом в связи с возможными ограничениями.