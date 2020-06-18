На Кубани с 21 июня отменяется карантин и вводятся послабления

Сегодня, 18 июня, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел совещание с краевым оперштабом по борьбе с коронавирусом.

На нем было принято решение с 21 июня отменить карантин в регионе.

Краснодарский край возвращается к режиму повышенной готовности.

«Мы видим устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. Немаловажно, что с начала летнего сезона не зафиксировано новых очагов, на данный момент нет заболевших среди отдыхающих», – сообщил губернатор.

Вот что стало еще известно по итогу собрания.

Завершается работа обсерваторов. По словам министра здравоохранения края, есть люди, которые не хотят их покидать. Им там нравится.

Обстановка в крае стабильна и позволяет снять ряд ограничений для поддержки экономики и туристической отрасли. А именно:

С 21 июня открыть непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м. С 21 июня открыть торговые центры без ограничения по площади. Но зоны питания и развлечений остаются закрытыми. С 21 июня разрешить работу организаций дополнительного образования только для взрослого населения (например, автошколы школы вождений, школы повышения квалификаций и т. п.). С 21 июня открыть в крае все места размещения (гостиницы, пансионаты, отели) без ограничений по площади и номерного фонда, так как количество отдыхающих растет. Обязательно с соблюдением требований Роспотребнадзора. С 21 июня разрешить проведение деловых мероприятий с численностью не более 100 человек. С 21 июня в обсерватор отправлять только тех, кто прилетает из-за рубежа. С 1 июля разрешить работу детских оздоровительных организаций стационарного типа с медицинскими лицензиями. Приезжать туда могут только дети из Краснодарского края. У всех приезжих на въездах в регион, в аэропортах и на вокзалах измерять температуру.

Ношение масок в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции является обязательным условием и после снятия карантина.

Оперативный штаб продолжит работать в режиме предупреждения распространения коронавируса в крае.