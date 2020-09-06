На Кубани установили новый прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года составляет: в расчете на душу населения – 11397 рублей, для трудоспособного населения – 12298 рублей, для пенсионеров – 9375 рублей, для детей – 11114 рубля.
Пресс-служба администрации Краснодарского края уточняет, что этот показатель применяется для:
- оценки уровня жизни населения при разработки и реализации социальных программ,
- назначения ежемесячного пособия на ребенка,
- оказания государственной соцпомощи малоимущим,
- определения размера оплаты за соцобслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,
- при содействии гражданам в поиске подходящей работы до установления величины прожиточного минимума за 3 квартал 2020 года.
Приказ министерства труда и социального развития региона вступает в силу 12 сентября.
Комментарии