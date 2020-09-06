На Кубани установили новый прожиточный минимум

На Кубани установили новый прожиточный минимум

На Кубани установили новый прожиточный минимум

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8 часов назад Газета РВСДинской районКраснодарский крайНовости Динского районаПрожиточный минимумПрожиточный минимум 2 квартал

Величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года составляет: в расчете на душу населения – 11397 рублей, для трудоспособного населения – 12298 рублей, для пенсионеров – 9375 рублей, для детей – 11114 рубля.

Пресс-служба администрации Краснодарского края уточняет, что этот показатель применяется для:

  • оценки уровня жизни населения при разработки и реализации социальных программ,
  • назначения ежемесячного пособия на ребенка,
  • оказания государственной соцпомощи малоимущим,
  • определения размера оплаты за соцобслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов,
  • при содействии гражданам в поиске подходящей работы до установления величины прожиточного минимума за 3 квартал 2020 года.

Приказ министерства труда и социального развития региона вступает в силу 12 сентября.

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