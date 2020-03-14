На Кубани введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

На Кубани введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

На Кубани введен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

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9 часов назад Вениамин КондратьевГазета РВСДинской районКоронавирусКоронавирус в Краснодарском краеНовости Динского районаПостановление КондратьеваРежим повышенной готовности в Краснодарском краеРоссия

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вчера, 13 марта, подписал постановление о введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Документ вступит в силу с 15 марта до 1 мая 2020 года. 

В связи с этим запрещено проведение:

  • детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий;
  • спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов (курсантов);
  • спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек.

Режим "Повышенная готовность", согласно постановлению, может быть продлен или отменен досрочно. 

Со всеми положениями в документе можно ознакомиться на официальном сайте администрации Краснодарского края. 

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