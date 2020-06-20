На Кубани введен режим «Налог на профессиональный доход»
27 мая Законодательное собрание Краснодарского края приняли закон «О введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Режим для самозанятых, известный также как налог на профессиональный доход, применять могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не имеют работодателя и наемных работников, и создающие собственный продукт или оказывающие услуги самостоятельно без посредников. При этом их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.
Как сообщает межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Краснодарскому краю, сейчас оформиться как самозанятые смогут физические лица и предприниматели, которые оказывают парикмахерские, репетиторские, косметологические услуги, сдают в аренду собственное жилье, консультируют по юридическим вопросам, осуществляют ремонт, торгуют собственными изделиями ручной работы, проводят фото и видеосъемку и другое.
Такой налоговый режим позволит легализоваться тем, кто вел деятельность неофициально, и уплачивать налоги тем, кто раньше не мог это сделать в силу отсутствия подходящего режима, или механизма.
Чтобы воспользоваться льготным налоговым режимом и платить налог по ставке 4% (при работе с физическими лицами) и 6% (при работе с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями), достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог». Посещение инспекции не требуется.
Уточняется, что на территории края режим начнет действовать с 1 июля 2020 года.
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