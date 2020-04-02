На Кубани ввели пропуска трех цветов. Что значат? Зачем нужны? Где брать?

В Краснодарском крае теперь действует пропускная система для транспорта. Чтобы иметь возможность ездить по району, краю, нужно получить специальный пропуск.

Выдавать их будут только для сотрудников предприятий, сфера деятельности которых утверждена 185 постановлением губернатора, а также владельцам транзитного транспорта.

На Кубани существует три вида пропусков.

Синего цвета – транзитный. Его выдадут на постах всем, кто въезжает в регион. Он временный и действует только на период, необходимый для проезда через край. При этом транзитные автомобили будут направляться в объезд населенных пунктов.

Красного – позволяет передвигаться по территории всего края. Получить его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах в соответствии с постановлением губернатора. Кроме того, такие пропуска будут выдаваться людям при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения.

Чтобы получить этот документ, людям необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования. Исходя из заявки местных властей краевое Министерство транспорта и дорожного хозяйства выдаст необходимое количество пропусков.

Зеленого цвета (в Краснодаре – желто-черный) – разрешает проезд только внутри муниципального образования. Их количество тоже будет ограничено. Пропуск получат работники предприятий, включенных в утвержденный список.

Получить такой пропуск тоже можно будет в муниципальном образовании.

Для того чтобы двигаться пешком, жителям необходимо иметь при себе приказ от предприятия, подтверждающий необходимость их присутствия на работе.

В администрации Динского района пояснили, что руководители предприятий уже подали сведения о своих сотрудниках, которым необходимы пропуска. Сейчас они ждут, пока власти оповестят о времени получения документов.