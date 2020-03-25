На Кубани еще четверо заболели коронавирусом. Обстановка в районе

В Краснодарском крае на 25 марта зафиксированы 4 новых случая заболевания коронавирусом. Двоих человек госпитализировали в Краснодаре, еще двоих - в Сочи.

Соответствующие службы установили, что граждане посещали Испанию, Голландию, Францию, ОАЭ — страны неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все они госпитализированы в инфекционные боксы. Люди, которые контактировали с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением. Как сообщает Роспотребнадзор, проводится их лабораторное обследование

Как сообщили в Динской ЦРБ, в районе на утро 25 марта заболевших коронавирусом нет. 164 человека находятся под медицинским наблюдением.

14 человек сняли со срока обязательной четырнадцатидневной изоляции.